Coronavirus : 2 morts en Floride. De nouveaux cas à Broward et Lee County

Il y a toujours peu de cas de détectés en Floride, sept en tout, mais les autorités sanitaires ont annoncé que deux septuagénaires infectés par le Covid-19 sont décédés vendredi, dans le comté de Lee (autour de Fort Myers) et dans le comté de Santa Rosa (autour de Pensacola). Il a été précisé par les autorités que ces deux personnes revenaient de voyage, sans qu’il soit indiqué à quel endroit.

Deux hommes de 65 et 75 ans ont été testés positifs dans le comté de Broward, qui se situe dans l’aire urbaine la plus peuplée de Floride : celle de Miami. Ils revenaient également de voyage. Les dix autres cas détectés en Floride sont dans les régions de Sarasota, Tampa et Fort Myers.

L’épidémie se développe peu pour le moment, mais la Floride (qui est le 3e Etat le plus peuplé) est un terrain favorable : il s’agit de l’Etat le plus touristique du monde (plus de 100 millions de touristes par an), y compris et surtout durant l’hiver. La Floride est aussi un Etat qui compte beaucoup de personnes âgées, aussi bien dans ses résidents permanents qu’avec les « Snowbirds » venant du nord du pays passer l’hiver sous le soleil.

Si vous êtes en Floride, vous pouvez prendre des renseignements sur la page que nous avons consacré au Coronavirus en Floride.

