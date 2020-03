« I Am Not Okay With This » : Critique de cette déconcertante série Netflix

L’histoire de I Am Not Okay With This : Sydney Novak est une adolescente de 17 ans dont le père s’est récemment, suicidé, et elle se sent décalée du reste des élèves du lycée. Encore plus quand elle se met en colère puisqu’elle développe alors des super-pouvoirs qu’elle a bien du mal à contrôler.

Bon autant dire qu’on est partagés. D’une part, c’est une série bien réalisée, avec beaucoup de suspense, et qui a réussi (ce n’est jamais facile) à trouver un casting d’adolescents qui sont d’admirables comédiens. Le tout est un peu dans l’esprit de Stranger Things : c’est réalisé par la même équipe.

D’autre part… pourquoi produire une série avec des « fuck » éructés toutes les cinq minutes, alors même que l’immense majorité des Américains ne peut pas même prononcer ce mot qu’ils surnomment « the F-word ». Et ce n’est pas le seul mot idiot de cette série : il y a de nombreuses allusions sexuelles inutiles. D’autant plus que la série est quand même conçue pour être agréable aux ados, jeunes et moins jeunes… Pas certain que tous les parents souhaitent leur laisser voir ça : d’une part ce vocabulaire choque encore certains (c’est le but) ; mais ce genre de provocations est surtout complètement idiot. Enfin, ceci dit, c’est pas si mal.

I Am Not Okay With This fait sept épisodes d’une durée de 20 à 30 minutes.

www.netflix.com/title/80244781