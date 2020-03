C’est un symbole très fort : Donald Trump et Justin Trudeau ont décidé de manière concertée qu’ils allaient fermer la frontière entre les deux pays.

Pas de panique : les ressortissants des deux pays présents à l’étranger pourront toujours rentrer dans leur pays quand ils le souhaitent (1). Le problème c’est que l’épidémie progresse aux USA près de la frontière canadienne. Il fallait donc arrêter les échanges « non-nécessaires » (non-commerciaux), et c’est la première fois depuis le 11 septembre 2001 que la frontière fermera. Les dirigeants n’ont pas donné la date à laquelle la frontière sera fermée, afin de ne pas créer de panique, mais en préparant déjà les esprits. Pour mémoire, les voyageurs d’autres nationalités étaient déjà interdits d’entrer au Canada depuis deux jours.

Une restriction du nombre de vols est à attendre entre la Floride et le Canada, puisque les avions Canadiens ne pourront plus amener de touristes vers la Floride.

Lors de la même conférence de presse, M. Trudeau a détaillé les mesure économiques mises en place afin de préserver les entreprises canadiennes et les particuliers.

– 1 – Néanmoins les autorités canadiennes et québécoises recommandent aux Snowbirds de rentrer.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020