Les 25 meilleures BDs franco-belges du XXIe siècle

Votre jeunesse est loin, trop loin, et au niveau des bandes dessinées vous en êtes restés à Asterix et Tintin ?

Alors nous avons réalisé un travail de sélection spécialement pour les expatriés afin de vous faire découvrir les meilleures bande-dessinées françaises et belges. En premier, c’est Valérie Robin directrice des éditions Cinebook, nous fait le plaisir de nous offrir son classement des 20 BDs qui pour elle sont les meilleures du siècle. Sa liste est suivie d’une autre de 5 titres que nous souhaitions ajouter. Les liens vous emmèneront directement vers la page consacrée à la BD sur le site des éditeurs.

Long John Silver

Si chacun connaît L’Île au trésor, qui sait réellement ce qu’il est advenu du pirate Long John Silver ? Xavier Dorison et Mathieu Lauffray ont tout simplement entrepris de raconter son histoire, nourris par les récits de grande aventure et de piraterie.

Un graphisme époustouflant au service d’un récit de grande aventure. Il existe une intégrale.

Editions Dargaud : 6 tomes entre 2007-2013

Seuls

(Alone)

Seuls est une série de bande dessinée jeunesse d’aventure fantastique franco-belge écrite par Fabien Vehlmann et dessinée par Bruno Gazzotti pour le magazine Spirou ; elle est centrée sur les aventures de cinq enfants qui doivent se débrouiller seuls dans un mystérieux monde sans adultes.

Editions Dupuis : débutée en 2006, elle devrait avoir au final 22 tomes. + 9 ans.

Des lendemains sans nuages

(Clear Blue Tomorrows)

Tel que l’imagine Fabien Vehlmann et le mettent en images Ralph Meyer et Bruno Gazzotti, l’avenir fait froid dans le dos. Et face à cet apocalyptique état de faits, un seul coupable: TechnoLab, société fondée par F.G. Wilson, l’homme qui a modelé le futur ! Éboueur désireux d’éviter la noyade dans l’exercice de ses fonctions, Nolan Ska a la solution: revenir dans le passé et convaincre F.G. Wilson de choisir une autre voie. Mais, le principal concerné est tout sauf compatissant ou même intelligent.

Editions Le Lombard : un tome paru en 2001. +12 ans.

Orbital

La station Orbital est la base de départ des agents de l’Office Diplomatique Intermondial, situé dans un autre plan dimensionnel pour des raisons de sécurité, une technologie basée sur les dernières avancées de la physique quantique. La mission des agents de l’ODI est de préserver la bonne entente galactique dans une Confédération regroupant plusieurs centaines de races, un organisme où les humains sont les derniers arrivés et très mal considérés, souvent perçus comme primitifs et dangereux.

Editions Dupuis : 8 tomes sortis depuis 2006. +12

The Regiment

L’histoire vraie du SAS, les forces spéciales de l’armée britannique.

Pour faire face à l’écrasante supériorité de l’Afrikakorps de Rommel, des officiers ont l’idée de créer un petit régiment d’hommes surentraînés, voué à combattre exclusivement derrière les lignes ennemies.

Edition Le Lombard – 3 tomes sortis depuis 2017. 15+

Persepolis

Il s’agit d’une série autobiographique en noir et blanc de Marjane Satrapi, en quatre volumes. L’auteur y retrace les étapes marquantes qui ont rythmé sa vie, de son enfance à Téhéran pendant la révolution islamique à son entrée difficile dans la vie adulte en Europe.

Editions L’Association, entre 2000 et 2003.

Le meurtre n’est rien sans un peu d’élégance… Lord paralysé qui cherche à se venger de l’amant de sa femme ; petit bonhomme insignifiant persuadé l’être l’Ange de la Mort ; médecin passionné rêvant d’examiner le cerveau du grand poète et peintre William Blake : les gentlemen croisés au très select Green Manor Club sont pour le moins inquiétants. Car derrière la splendide façade victorienne se cachent en fait les passions les plus violentes et les pulsions les plus meurtrières.

Editions Dupuis – 3 tomes entre 2001 et 2005. +12

Le Grand Méchant Renard

Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une poule caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa place en tant que grand prédateur. Devant l’absence d’efficacité de ses méthodes, il développe une nouvelle stratégie. Sa solution : voler des oeufs, élever les poussins, les effrayer et les croquer. Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct maternel…

Editions Delcourt – par Benjamin Renner – 1 tome – 2015 – Y compris jeune public.

Spirou (par Emile Bravo)

Comment Spirou a-t-il quitté la porte de son hôtel pour devenir le héros bien connu ? Il fallait se poser la question. Emile Bravo y répond en vous emmenant avec Spirou (et Fantasio) dans l’époque de la Seconde Guerre Mondiale.

Editions Dupuis – 3 parties depuis 2018. +9

Les Indes Fourbes

Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures picaresques dans cette Amérique qu’on appelait encore les Indes au siècle d’or. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres de l’Amazone, jusqu’à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l’Eldorado !

Editions Delcourt – Alain Ayroles – Juanjo Garnido – 1 Tome en 2019

Stern

1880 au Kansas. Elijah Stern, croque-mort local, mène une existence calme et solitaire jusqu’au jour où on lui demande de pratiquer l’autopsie d’un homme trouvé mort dans un bordel. S’improvisant médecin légiste, il découvre que la mort n’est en rien naturelle et se trouve impliqué, malgré lui, dans une véritable enquête.

Editions Dargaud – par Julien et Frédéric Maffre – 3 tomes depuis 2015. +12

Undertaker

Jonas Crow, croque-mort, doit convoyer le cercueil d’un ancien mineur devenu millionnaire vers le filon qui fit autrefois sa fortune.

Des funérailles qui devraient être tranquilles, à un détail près : avant de décéder, Joe Cusco a avalé son or pour l’emmener avec lui dans l’éternité. Pas de chance, le secret est éventé et provoque la fureur des mineurs d’Anoki City.

Editions Dargaud – par Ralph Meyer et Xavier Dorison – 9 tomes depuis 2015. +16

Le Chant du Cygne

(Swan Song)

Face à l’obstination de leurs supérieurs, en 1917 des soldats décident de monter à l’Assemblée Nationale pour tenter de mettre fin à la guerre. Une histoire sur l’amitié durant la Première Guerre mondiale, signée par le trio Herzet, Babouche et Dorizon.

Edition Le Lombard – 2 albums depuis 2014. +12.

Les Enfants de la Résistance

Dans un petit village de France occupé par l’armée allemande, trois enfants refusent de se soumettre à l’ennemi. Mais comment s’opposer à un si puissant adversaire quand on n’a que treize ans ?

Edition Le Lombard – Par Benoît Ers & Vincent Dugomier – 6 tomes depuis 2015. +9

L’Arabe du Futur

L’Arabe du futur relate l’enfance de l’auteur, Riad Sattouf, en Libye puis en Syrie, deux pays alors marqués par l’idéologie du socialisme arabe. Il raconte son vécu dans le village rural de Ter Maaleh, notamment sa vie d’écolier, et la pression des traditions familiales. Dans le 3e tome, il décrit le contexte de sa circoncision. Dans le 4e tome, il raconte son adolescence en Bretagne avec sa mère et ses frères, alors que son père, de plus en plus religieux, vit seul en Arabie saoudite.

Allary Éditions – 4 tomes entre 2014 et 2018.

Blacksad

Attention, chef-d’oeuvre ! Blacksad est une série culte qui met en scène un chat détective dans un univers anthropomorphique. Déjà riche de 5 tomes, Blacksad se déroule dans les États-Unis des années 1950, dans une ambiance qui évoque le roman noir de la littérature américaine. Transfigurée par le dessin et les couleurs sublimes de Juanjo Guarnido, d’une maestria époustouflante, Blacksad trouve également sa force dans la qualité de ses histoires, finement ciselées par Juan Diaz Canales. Le polar a sa griffe !

Editions Dargaud – 5 tomes depuis 2000. +12

Le Chat du Rabbin

Pendant félin de Socrate le demi-chien, le chat du Rabbin essaye de répondre à une question fondamentale : peut-on apprendre la torah à un chat, fut il doué de parole ? La réponse est une fable savoureuse, d’une intelligence rare qui réjouira les amateurs d’Orient, de jolies femmes et de métaphysique.

Editions Dargaud – Par Joann Sfar – 14 tomes depuis 2002.

Berlin – Les sept nains

(Berlin – The Seven Dwarves)

1993. Lincolnshire, Angleterre. Une jeune femme, une vieille dame et un homme d’âge moyen se retrouvent sur la piste d’un aérodrome militaire désaffecté et se souviennent…

En 1943, c’est d’un aérodrome du Lincolnshire, en Angleterre, que décollaient les Lancaster de la RAF chargés de bombarder Berlin et d’anéantir l’Allemagne nazie. C’est là aussi qu’atterrissaient ceux qui avaient réussi à échapper aux tirs de l’ennemi lors de ces raids nocturnes très périlleux. Dans ce monde en guerre où nuits de terreur et journées idylliques à la campagne se succédaient indifféremment, les jeunes aviateurs s’efforçaient de vivre avec frénésie…

Editions Dargaud – Par Marvano – Trois tomes depuis 2007. +16.

Valerian – Shingouzlooz Inc

(Valerian and Laureline – Shingouzlooz Inc.)

À la suite d’une malencontreuse partie de cartes, les shingouz perdent la propriété de leur société, La Shingouzlouz.Inc. Or il se trouve que cette société, à cause d’une approximation dans l’interprétation des lois intergalactiques, est détentrice de la Terre ! Valérian – par ailleurs très préoccupé par sa future retraite d’agent spatio-temporel – et Laureline doivent rattraper cette bourde et convaincre le nouveau propriétaire, un certain Sha-Oo, « l’Assoifeur de monde », de la restituer à Galaxity.

Editions Dargaud par Wilfrid Lugano et Mathieu Lauffray. +12

Dent D’ours

(Bear’s Tooth)

Pilote dans l’US Air Force, Max dit « le Polak » a émigré aux États-Unis pour fuir la persécution nazie en Europe. Né en Haute-Silésie, de famille juive polonaise, Max s’est engagé dans l’armée américaine, où il sert sur une base aérienne du Pacifique. Pris pour un autre, il est soupçonné d’être un espion nazi, victime de sa ressemblance avec l’Allemand Werner Königsberg, né comme lui en Haute-Silésie, et qu’il a effectivement connu quand il était enfant, lorsqu’il rêvait d’aviation avec lui et la petite Hanna.

Editions Dupuis – 6 tomes depuis 2016. +12

En plus des 20 précédentes :

Voici quelques bandes dessinées que nous rajoutons à la liste précédente, parce que ce serait dommage de ne pas vous les présenter :

De Cape et de Crocs

La série date de 1995, donc elle n’est pas à proprement parler « du XXIe siècle », mais elle mérite toutefois qu’on la mentionne :

Le Grand Siècle, au temps des saltimbanques et des spadassins, quand le verbe était une arme et l’escrime un art. Dans ces deux domaines, Armand Raynal de Maupertuis et Don Lope de Villalobos y Sangrin sont passés maîtres. Le premier est Gascon, fine lame, poête, hâbleur, rusé ; c’est un renard. Le second est Andalou, bretteur redoutable, hidalgo ombrageux, féroce parfois ; c’est un loup. Ces deux gentilshommes en quête de gloire et de fortune vont embarquer pour une chasse au trésor qui les mènera de geôles en galères, d’abordages en duels, jusqu’aux confins des mondes.

Editions Delcourt – 12 tomes scénarisés par Alain Ayroles et dessinés par Jean-Luc Masbou. +10

Ghost Money

Manipulation ? Surveillance ? Renseignement ? L’équipe de contractors réunie par Kendricks, vétéran de la guerre contre le terrorisme des années 2000, bénéficie du soutien inconditionnel d la toute nouvelle administration néo-conservatrice américaine. L’enjeu ? Un secret qui pourrait faire vaciller toutes nos certitudes. Leur cible ? Une jeune milliardaire qui saute par dessus les fuseaux horaires avec une facilité déconcertante et fréquente les milieux d’affaires les plus fermés.

Editions Dargaud – Par Thierry Smolderen et Dominique Bertail – 6 tomes depuis 2008. +12

Ma révérence

Vincent, trentenaire, un poil dépressif, estime que la société lui doit quelques dommages et intérêts, au titre de préjudice moral. Et comme on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, il s’improvise braqueur de fourgon. Son plan est malin, sa cause noble et l’amour au bout du braco. Mais en choisissant pour complice le déconcertant Gaby Rocket, Vincent n’a-t-il pas vu trop grand ?

Editions Delcourt – 2013 – par Lugano et Rodguen.

Juliette

Camille Jourdy confirme ses talents narratifs et ses envolées de couleurs avec sa « Juliette », qui rentre dans sa petite ville de province pour quelques jours très nostalgique, hypocondriaque, et en route pour un vaudeville familial des plus amusants.

Editions Actes Sud – 2016.

Il était une fois en France

Orphelin. Immigré. Ferrailleur. Milliardaire. Collabo. Résistant. Criminel pour certains, héros pour d’autres, Joseph Joanovici fut cela. Et bien plus encore.

Editions Glénat – par Fabien Nury et Sylvain Vallée. 6 tomes publiés entre 2007 et 2012.

