Miami : Concert surprise de David Guetta samedi prochain dans un endroit secret !

Les habitants du centre de Miami croyaient avoir pu échapper ce printemps à Ultra Music Festival, ses embouteillages monstres, et son habituel concert géant de David Guetta ! He bien non, rien ne peu l’arrêter… Mais cette fois c’est pour la bonne cause : la superstar française de la danse music jouera gratuitement samedi pendant deux heures dans un endroit tenu secret, en partenariat avec les autorités du centre ville de Miami. Ce sera probablement un endroit avec de nombreux balcons, car bien évidemment les gens n’auront pas le droit de se rassembler. Mais où que vous soyez sur la planète vous pourrez y assister depuis les réseaux sociaux de David Guetta : Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et Twitch.

“Je suis vraiment heureux de partager ce pour quoi nous travaillons depuis un bon moment« , a précisé David dans son communiqué de presse. L’idée c’est de faire un appel aux dons en faveur de quatre associations, dont par exemple Feeding South Florida, association qui pourrait confectionner un million de repas pour les défavorisés si les 150 000$ espérés étaient récoltés.

Bonus : la vie chez David Guetta durant le confinement :

