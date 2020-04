Send an email

Sondage : Français aux USA, seriez-vous favorables (ou pas) à 1 mois de de confinement en plus ?

Voici notre sondage auprès des Français expatriés qui vivent le confinement aux Etats-Unis.

Le contexte : Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi la poursuite du confinement pour un mois supplémentaire (jusqu’au 11 mai 2020) afin de faire face à la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus. Aux Etats-Unis depuis le départ le président Donald Trump souhaite pour sa part un confinement le plus court possible, et il vient d’annoncer le 16 avril qu’il laisserait les gouverneurs décider dans leurs Etats respectifs.

Il convient de préciser que le confinement aux USA a débuté un peu plus tard qu’en France. Seriez-vous plutôt favorable comme lui à un « déconfinement » le plus tôt possible ? Ou bien à au moins un mois supplémentaire de confinement ?

SONDAGE :

Aux Etats-Unis, êtes-vous pour un confinement court ou long ? Il faut lever le confinement le plus tôt possible, avant deux semaines

Il faut attendre au moins un mois View Results

Loading ... Loading ...

Qu’en pensent les Américains (aux USA) et les Français en France ?

Vous devriez vous prononcer sans tenir compte de l’opinion des autres, mais ensuite si ça vous intéresse, vous pouvez voir ce qu’en pensent :

– Les Français en France

– Les Américains en général

Sur le même thème :

– Rejoignez notre groupe Facebook d’entraide pour les Français aux Etats-Unis durant cette crise du Covid-19

– Voir nos articles sur le coronavirus aux USA

PUBLICITE :