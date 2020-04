Message aux lecteurs du Courrier de Floride

Chers lecteurs, tout d’abord nous espérons que tout va bien pour vous.

Nous nous adressons à ceux qui apprécient l’édition papier du Courrier de Floride : comme vous l’aurez remarqué, pour la première fois de l’histoire du Courrier nous avons suspendu fin mars 2020 la version imprimée pour les raisons que vous devinez : d’une part il est impossible de distribuer un journal dans de bonnes conditions (la majorité des points de distribution étaient et sont toujours fermés) ; d’autre part votre journal est payé par les annonceurs publicitaires, et un grand nombre d’entre eux n’ont vraiment pas besoin que nous leurs facturions des publicités en ce moment où ils ne peuvent accueillir des clients.

Nous sommes donc passés au « tout-internet » et nous y restons quelques mois, le temps que les choses reviennent « à la normale ».

Comme vous l’avez vu, nous avons publié beaucoup d’informations sur internet : nous ne restons pas les bras croisés et nous travaillons à des nouveautés que nous vous présenterons bientôt. Nous espérons qu’elles vous plairont. En tout cas ce petit message est là pour vous rassurer : tout va bien chez nous, et vous allez retrouver votre journal un jour prochain !

Nous espérons vraiment que vous aussi aurez été épargnés par la crise sanitaire et économique. Espérons que durant la deuxième partie de l’année ce coronavirus ne soit plus qu’un lointain souvenir. N’hésitez pas à venir donner de vos nouvelles sur nos réseaux sociaux. Bien à vous,

Gwendal Gauthier

directeur du Courrier de Floride

PUBLICITE :