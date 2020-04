Floride : Le consul de France s’est déplacé au port où 105 Français sont bloqués sur 2 bateaux contaminés

Les bateaux de croisière Zandaam et Rotterdam (de la compagnie Carnival) ont finalement eu le droit d’accoster jeudi 2 avril à Port Everglades, le port de Fort Lauderdale (à côté de Miami).

Les personnes saines ont commencé à évacuer, et les Canadiens ont par exemple été dirigés vers des avions à destination de leur pays. Il y a 105 Français à bord des bateaux, et le consulat de France assure qu’ils devraient aussi pouvoir être transférés très rapidement à bord d’un avion à destination de l’Europe. Dans ce cas les passagers sont généralement transférés depuis le bateau jusqu’à la porte de l’avion, sans passer par les couloirs d’embarquement, afin d’être le moins en contact possible avec le personnel. Le consul général de France à Miami, Laurent Gallissot, s’est déplacé en fin de matinée à Port Everglades pour que les ressortissants français soient assurés de l’appui du gouvernement, et pour leur remettre un document comportant les coordonnées d’urgence du consulat, et celles de psychologues qui peuvent si besoin les aider à terminer cette épreuve débutée il y a presqu’un mois.

« Nos compatriotes confinés sur les bateaux de croisière Zaandam et Rotterdam ont traversé une longue et dure épreuve », explique Le consul Laurent Gallissot. « C’est pourquoi nous nous sommes rendus sur place ce matin à Port Everglades. Ils peuvent être assurés de notre mobilisation même si les conditions particulières de l’épidémie de Covid-19 ne nous permettent pas d’avoir un contact rapproché. Ils doivent savoir que nous sommes là pour eux. Depuis la mi-mars, nous travaillons sans relâche pour que tous nos compatriotes puissent rentrer en France.«

L’épidémie s’était déclarée lors d’une croisière à bord du Zandaam partie le 7 mars (!!) d’Argentine en direction du Chili, et pour le moment elle a fait quatre morts et des dizaines de malades. Les personnes saines avaient pu être transférées sur un autre navire de la compagnie, le Rotterdam qui s’était porté à son secours, alors que les pays d’Amérique et des Caraïbes refusaient les uns après les autres de laisser accoster les paquebots.

Avant d’arriver, le Rotterdam transportait 808 passagers et 583 membres d’équipage. Le Zaandam transportait 442 passagers and 603 membres d’équipage.

