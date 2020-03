Que faire pour se protéger du coronavirus aux Etats-Unis

L’OMS (Organisation mondiale de la Santé) a annoncé qu’une épidémie mondiale d’un nouveau coronavirus était en cours. Cette maladie porte le nom de Covid-19. Presque tous les Etats américains sont touchés.

Comment se transmet le virus

Le coronavirus se transmet par voie respiratoire. Soit par gouttelettes aéroportées (quand vous parlez à quelqu’un ou l’embrassez) soit en portant sa main à sa bouche après avoir touché quelqu’un ou quelque chose où le virus était posé.

Qui peut être contaminé par le coronavirus

Potentiellement toutes les catégories de personnes. Mais c’est surtout embêtant pour les personnes âgées, ou souffrant d’insuffisance respiratoire, de maladies cardiovasculaires ou de diabète.

Quels sont les symptômes :

Selon l’OMS : des fièvres (dans 88% des cas), des toux sèches (dans 68% des cas), de la fatigue (38%); des remontées et ou crachats (33%), une gêne respiratoire (20%), mal de tête/gorge (13%).

Comment éviter le coronavirus aux Etats-Unis

La frontière américaine est fermée jusqu’à la mi-avril pour les personnes en provenance d’Europe, afin de limiter l’importation de nouveaux cas.

Il est recommandé de rentrer en contact le moins possible avec d’autres personnes, et en l’occurence d’éviter tout rassemblement, mais aussi, si possible, la scolarisation des enfants. La visite des personnes âgées doit avant tout être évitée, car elles sont les plus vulnérables. Des personnes plus jeunes, comme les enfants, si elles ne sont pas totalement protégées, peuvent néanmoins porter la maladie sans s’en apercevoir, et contaminer des personnes vulnérables.

Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas seulement de se protéger, mais aussi de protéger les autres !

ATTENTION : nous donnons ici des principes de précautions qui sont appliqués dans tous les pays où la maladie se développe. Cela ne veut pas dire que tout le monde va être contaminé, ni qu’il y aura un nombre important de victimes en Amérique-du-Nord. Le but est d’éviter qu’il y en ait plus que ce qui est actuellement le cas. Pensez à ne pas créer de panique autour de vous : c’est le meilleur et le plus important conseil qu’on peut vous donner !

Qu’est-ce qui détruit le coronavirus ?

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas résistant à un bon nettoyage. De l’eau et du savon peuvent même suffire. Les désinfectants (des « sanitizer » comme Lysol (vaporisateurs), Clorox (produits à l’eau de javel), Purell (désinfectant pour les mains) etc… et solutions hydro-alcooliques sont toutefois très efficaces. L’eau de javel (en anglais ça se dit « bleach ») et les produits qui en contiennent sont bons pour le nettoyage (attention à utiliser l’eau de javel avec précaution).

Si les étagères des supermarchés et drugstores sont vides, pensez bien qu’ils sont réalimentés régulièrement, et c’est souvent le cas durant la nuit. Donc c’est souvent tôt le matin qu’on peut trouver de bons stocks dans les magasins.

ATTENTION aux « légendes urbaines » et autres « fake news » diffusées sur les réseaux sociaux. On peut y voir des gens utiliser du vinaigre, de la vodka, et des concoctions tout à fait bricolées, et peu à la hauteur pour luter contre les virus !

Si vous êtes dans une zone à risque :

– Surveillez votre température 2 fois par jour ;

– Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ;

– Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ;

– Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées…) ;

– Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…) ;

– Évitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…) ;

– Travailleurs/étudiants : vous pouvez retourner travailler en l’absence de symptômes ;

– Les enfants, collégiens, lycéens peuvent être envoyés à la crèche, à l’école, au collège ou au lycée.

Quels mesures de propreté contre le coronavirus

Vous pouvez vous laver les mains régulièrement, mais il faut surtout le faire de manière efficace : durant au moins 20 secondes, et avec un produit adapté, un « sanitizer » comme on dit en anglais. Si vos proches souffrent du covid-19, ils doivent dans ce cas porter un masque (et eux seuls) et rester à distance et ne pas toucher les mêmes objets que vous.

Et quelques évidences :

S’il n’est pas possible, durant une vie, d’éviter tous les virus… néanmoins il est utile de pourvoir leur résister ! Bien manger, bien dormir et avoir une activité physique, c’est le meilleur moyen pour que les virus vous apportent peu de nuisance… corona ou pas ! Quant aux fumeurs… ils auront aussi compris le message…

Que faire si j’ai les symptômes ?

Appelez un médecin si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez une santé fragile. Le CDC vous présente les étapes à suivre

Le plus important à savoir :

Ne paniquez pas !

Ressources :

– La page du CDC américain consacrée au Covid-19 (avec les statistiques…)

– Le site internet du gouvernement français sur le virus

– Que doivent faire les Canadiens présents en Floride ?

– Les Canadiens à l’étranger peuvent s’inscrire sur le site de leur gouvernement

– Voir notre article sur la situation du coronavirus en Floride

– Trump interdit les voyages depuis l’Europe

– Besoin d'aide ou de conseils ?

