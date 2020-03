Coronavirus : Que doivent faire les Canadiens présents en Floride ?

La Floride n’est pas l’endroit du monde où le coronavirus se propage le plus vite. Le Québec non plus. Néanmoins, il n’est pas possible de savoir comment le virus va se développer à l’avenir. Il n’est pas encore confirmé qu’il y ait de réelles décroissances dans la propagation de la maladie.

Le Premier Ministre Québécois a demandé à toutes les personnes qui reviennent au Québec depuis les pays étrangers de se mettre elles mêmes « en isolement » durant quatorze jours. « Nous sommes dans une crise qui va durer des mois » (…) « Si vous avez des symptômes ressemblant aux symptômes de la grippe : n’allez pas visiter les aînés« , a demandé François Legault.

Le premier ministre demande d’annuler tous les événements qui ne sont pas nécessaires, et ceux de plus de 250 personnes sont interdits. La LNH avait anticipé en suspendant la saison de hockey. Que ce soit au Québec, en France ou aux Etats-Unis, le scénario est à peu près le même : par précaution de plus en plus de rassemblements sont annulés. Le gouverneur de Floride a même demandé aux gens d’éviter de se rencontrer. Il s’agit, encore une fois, de mesures de précaution afin que l’épidémie soit mieux contenue qu’en Chine ou en Europe.

Que faire en Floride ?

Ne pas paniquer : c’est le meilleur des conseils à donner ! La Floride comme le Québec sont des endroits qui, ainsi, ne sont pas les plus touchés sur la planète. Mais il faut respecter les consignes de sécurité afin de ne pas propager le virus (ni l’attraper). Le Courrier a reçu de questions sur le passage de la frontière canadienne : « va-t-elle fermer » ? Non, le gouvernement canadien n’empêchera pas ses ressortissants de rentrer chez eux, ni aujourd’hui, ni demain.

Il faut néanmoins certainement s’attendre à des mesures de contrôle renforcées dans les aéroports afin de détecter les personnes souffrant de fièvres, mais c’est mieux pour tout le monde, y compris et surtout pour les personnes malades.

Chacun doit donc prendre ses responsabilités, mais il n’apparaît pas du tout indispensable de quitter la Floride pour le moment. Bien évidemment, tout étranger présent sur le sol américain devrait être assuré, coronavirus ou pas, quant on connaît les coûts de la médecine aux Etats-Unis.

Et, dans tous les cas :

PAS DE PANIQUE !

