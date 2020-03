Send an email

Quelles aides pour les entreprises et les familles aux USA durant le « Coronageddon »

Nous mettrons cette page à jour en fonction des annonces gouvernementales et des mesures mises en place. Pour le moment il y a beaucoup de déclarations politiques, mais quand même quelques aides concrètes qui se mettent en place.

La bonne nouvelle, sur le plan économique, c’est que les pays qui nous intéressent – Etats-Unis, France et Canada, par exemple – n’étaient globalement pas dans la pire des situations avant l’arrivée du cataclysme. L’enjeu pour les gouvernements, c’est d’injecter assez d’argent afin de pouvoir freiner la catastrophe. Ensuite – une fois le « coronageddon » passé – viendra le temps de relancer l’économie.

La mauvaise nouvelle, comme vous le savez déjà, c’est qu’un grand nombre de catégories d’entreprises sont dans une situation cauchemardesque, à commencer par nos compatriotes qui travaillent aux Etats-Unis dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, ceux qui tiennent des restaurants, mais aussi l’industrie aéronautique etc etc… L’économie américaine est partie pour de longues et sinistres semaines de crise.

DES MESURES FEDERALES VOTEES

Le 18 mars le président Trump a signé un « plan coronavirus » ; un « package » à 100 milliards de dollars que venait de lui transmettre le Congrès. Ce paquet comprend un dispositif pour que les employés malades reçoivent de l’argent ; qu’il y ait des aides médicales et de nourriture pour les personnes impactées par la crise. Et les tests de dépistage gratuits du coronavirus.

DES CHEQUES DEVRAIENT PARTIR

Ne souhaitant pas que se reproduise une crise comme celle de 2008, le président Donald Trump va annoncer un plan (différent de celui du Sénat) qui devrait atteindre le billion de dollars d’aides aux familles et aux entreprises affectées par la crise provoquée par l’épidémie de coronavirus. Il vient de demander au Congrès d’en voter la moitié. Les sociétés occidentales, à commencer par les Etats-Unis, ont besoin de retrouver la confiance, et c’est aussi bien valable pour les consommateurs que pour les bourses, elles aussi complètement secouées.

Le président Trump aimerait inonder l’économie de liquidités afin que tout le monde ait les moyens de régler ses échéances, et qu’il n’y ait pas de chaînes de catastrophes en série sur le plan économique. Il y a plusieurs possibilités pour y pallier : la suspension des prélèvements obligatoires sur les salaires, et/ou l’envoi de chèques aux Américains, comme l’a précisé le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin. Cette mesure, déjà mise en place en 2009, pourrait être indispensable (1) : un très grand nombre d’Américains ne disposant d’aucune économie. La crise actuelle pourrait faire passer le chômage de 3,5% à 20% des actifs, soit une situation deux fois pire qu’après la crise des subprimes. En conséquence Donald Trump a précisé qu’il aimerait que les premiers chèques soient envoyés avant deux semaines.

Se pose une question – qui n’est pas linguistique (les francophones sont considérés comme les autres aux Etats-Unis) mais liée à la nationalité. L’Américanité sera-t-elle une condition pour recevoir des aides… ou bien est-ce que ce seront les « tax payers » (payeurs d’impôts) qui pourront en bénéficier, incluant alors les investisseurs étrangers (visas E-2), et les détenteurs de cartes de résidents permanents (les « green cards ») ? Cette incertitude crée un certain stress chez les chefs d’entreprises étrangers…

Reste aussi la question de la fiscalité : les entreprises sont en train de déclarer les impôts aux Etats-Unis (jusqu’au 15 avril), et doivent en conséquence payer leurs impôts. Un geste gouvernemental serait certainement apprécié, aussi, de ce côté-là.

Les autres pays ne sont pas non plus en reste : en France par exemple un plan à 45 milliards d’euros est mis en place, avec des mesures un peu similaires, et par exemple une mesure de financement spéciale pour les femmes obligées de garder les enfants à la maison durant le confinement.

Au Canada le premier ministre Justin Trudeau a aussi détaillé une longue liste de mesures, pour une enveloppe globale de 27 milliards de dollars (CAN) afin de soutenir l’économie, travailleurs et entreprises. Le gouvernement offrira par exemple une subvention salariale équivalant à 10% des salaires pour les petites entreprises, et pour une période de 3 mois.

Il faut surtout ajouter, pour le cas du Canada, un décalage du paiement des impôts.

DES MESURES DANS LES ETATS

Chaque Etat a ses propres initiatives. Par exemple dans le lien ci-après on peut voir un formulaire édité le 17 mars permettant aux Floridiens qui ont perdu leurs revenus d’obtenir une assistance financière. Utilisez dans Google les mêmes mots-clés avec le nom de votre Etat pour voir ce qu’il en est. Voir le formulaire de Floride

POUR LES ENTREPRISES :

Il devrait y avoir des aides spécifiques, et des allègements fiscaux temporaires. « Nous avons également la possibilité de garantir des prêts à des industries essentielles, telles que le transport aérien et l’hôtellerie », a précisé le secrétaire Mnuchin.

Cinquante milliards de dollars devraient être spécifiquement octroyés à l’industrie des transports aériens qui souffre énormément des interdictions de vols. Cette situation ne s’est jamais produite sur une durée aussi longue. Il faudra aussi aider Boeing (fabrication et maintenance) et tout le secteur du tourisme, à commencer par l’industrie des croisières.

REGARDEZ VOS CONTRATS D’ASSURANCES

Les entreprises doivent regarder dans leurs contrats d’assurances liability et/ou d’assurances de leurs locaux commerciaux si une case « business interruption » est cochée. Certaines options couvrent ainsi les pertes d’activité des business en cas de catastrophes, et possiblement les contraintes imposées par des fermetures décrétées par les gouvernements, comme c’est le cas actuellement.

(1) Et populaire, surtout durant une année d’élection présidentielle…

