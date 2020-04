Outer Banks : une très bonne série pour ados sur Netflix

Voici une série qui démarre sur les chapeaux de roues, ou plutôt « sur la crête de la vague », car c’est dans un monde très maritime que se déroule Outer Banks.

Outer Banks, c’est d’ailleurs le nom des îles-barrières qui protègent la côte de Caroline-du-Nord sur 320 kilomètres : un monde à part s’il en est, surnommé « OBX ». Pour des raisons politiques, la série a en revanche été essentiellement tournée dans la région de Charleston, en Caroline-du-Sud (qui n’est pas moins belle, et en tout cas très similaire). Et la beauté de l’image, les splendeurs des Carolines, c’est vraiment ce qui frappe en premier le spectateur. En tout cas le « non-ados ». Car les plus jeunes sont happés par l’univers de la série : une bande d’ado qui se retrouve confrontée à la mystérieuse disparition en mer du père de « John B. », l’un d’entre eux. Et la petite guerre que ce livrent ces « Pogues » (les gamins pauvre de l’île) avec les « Kooks » : les « gosses de riches » qui vivent d’une toute autre manière « de l’autre côté » d’Outer Banks. C’est un peu à la sauce « Club des Cinq », avec en plus des bisous, des chemises ouvertes et des planches de surf. Et, encore une fois, c’est très bien rythmé, et magnifiquement filmé, ce qui fait que les adultes peuvent AUSSI regarder cette série !

Décidément, avec l’accélération de la production de séries, c’est un peu la réhabilitation du Sud en ce moment, et de ses « rednecks » : tant mieux, (il était temps : les habitants du sud des USA sont souvent parmi les plus sympathiques du monde) ! On avait déjà apprécié il y a quelques semaines le film Troop Zero tourné par Amazon en Géorgie dans le même état d’esprit (mais The Walking Dead ou Stranger Things sont par exemple également tournés en Géorgie, juste à côté des Carolines).

Il y a 10 épisodes… et la saison 2 semble incontournable !

– La page de Netlix sur Outer Banks

– Notre (magnifique) page et vidéo sur Charleston et sa région

– Notre liste des nouvelles séries sortant aux USA en mai 2020